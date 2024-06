Como compro lombos de salmão mais baratos do que fiambre

Como comprar lombos de salmão com 65% de “desconto”

As saudades que eu tinha de escrever um artigo sobre as minhas poupanças diárias…

Como sabem, a minha estratégia de poupança é ter sempre o melhor possível pelo preço mais baixo. Nunca é a poupança dos “coitadinhos”. Isso nunca me interessou e acho que esse tipo de poupança só nos empobrece em vez de nos enriquecer. Este exemplo que vos trago é um bom exemplo disso e, por isso, partilho-o convosco.

Muitas famílias acham que para poupar é preciso comprar coisas baratas e, infelizmente, de menos qualidade. Isso só acontece se não tivermos o nosso radar ligado. Muitas das melhores compras que faço são de produtos de qualidade (espero eu) quando estão a um preço muito abaixo do que os concorrentes mais baratos. Nessa altura, aproveito para comprar em quantidade e guardo. Estão a ver a importância de poupar no dia a dia para ter um “fundo de oportunidade” para usar quando surgem estas situações?

Lombos de salmão mais baratos do que fiambre

Em casa consumimos muito salmão. Mas há um problema: o salmão é caro. O preço habitual é 13, 14 euros ou mais por quilo. Depois, os preços variam também conforme o corte: posta, filete ou lombo. A posta ainda é a mais barata e os filetes e os lombos custam normalmente quase o dobro (os lombos de salmão chegam a ser vendidos a 28 €/kg).

Habitualmente, compro postas de salmão quando estão em promoção (9 ou 10 euros para mim é um preço razoável). Mas na semana passada, fui às compras ao Pingo Doce (isto não é publicidade, como é óbvio), passei pela peixaria e vi que o salmão inteiro estava com uma promoção a 8 €/kg.

A poupança do “comprar inteiro”

Para além da técnica clássica de comprar apenas quando o preço por quilo/dose/litro é aceitável, acumulo com a técnica do “comprar inteiro” e pedir para dividir como eu quero. Foi o que fiz imediatamente. Não deixo escapar estas oportunidades.

Como podem ver nas fotos, na mesma banca da peixaria, tinha lombos de salmão a 23,27 €/kg, filetes de salmão a 19,99 €/kg, postas a 12,99 €/kg e salmão inteiro a 7,99 €/kg. Qual escolheria?

Muitas pessoas têm vergonha de comprar um peixe inteiro e pedir para cortar como eu quero. Vergonha?! De quê?!

Com este preço muito bom, pedi dois salmões inteiros, cortados em filetes e depois em lombos. Pedi também para levar as cabeças e a espinha à parte. Vai dar uma excelente massada de peixe.

Como podem ver, o preço normal de cada lombo de salmão, em loja, já cortando, era de 3,49 € a dose. Por simplesmente ter feito um pedido (e ter “investido” o dinheiro de 2 salmões inteiros) vou fazer 9 refeições (somos 3 pessoas em casa) com lombos e filetes de salmão (e uma massada de salmão) com 1,40 € a dose (4,18 €/refeição + acompanhamentos).

Uma lata de atum em conserva é mais cara do que isto (1,77 €) e o fiambre está mais caro do que o salmão. E quando dizemos que não compramos peixe porque está mais caro do que a carne, é uma questão de estarmos atentos a estas e outras oportunidades. Ninguém me obriga a comprar salmão a 25 euros o quilo (o salmão é apenas um exemplo, OK?)

E se no Pingo Doce estiver caro, aproveito uma promoção do Lidl, do Auchan, do Continente, do Aldi, do Minipreço, enfim, creio que já percebeu. Eu é que decido o que quero comprar, por quanto, onde e quando. Se nos empoderarmos enquanto consumidores, podemos viver melhor com o mesmo dinheiro. Este foi só um dos muitos exemplos desta estratégia que sigo há anos.

Faço o mesmo com a carne. Como pode ver nesta reportagem do Contas-poupança, se posso comprar um frango inteiro a 2 euros (que tem dois peitos e duas pernas), porque é que vou comprar dois peitos de frango a 7 €/kg?